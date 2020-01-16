Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.

Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, oto yedek parçaların taklitlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yüksek 250 taklit yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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