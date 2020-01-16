Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:02 Kaynak: AA
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, oto yedek parçaların taklitlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda piyasa değeri yüksek 250 taklit yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.
Son Dakika Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu Polis memuru yaşamına son verdi Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı