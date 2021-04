Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi, berberlerde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte faaliyetleri durdurulacak olan berberlerde yoğunluk oluştu. Müşterileri kabul eden berberler, kurallara uyarak müşterilerini randevu ile içeri aldı. İş yerlerini dezenfekte eden berberlerin, maske ve eldiven taktığı görüldü. Bazı berberler ise teması en aza indirmek için iş yerlerini tek kişilik odalar yaparak her odaya bir müşteri kabul etti.

'KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK VAR'Tam kapanma öncesi 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını ve gerekli tedbirlerini aldıklarını söyleyen kuaför Mehmet Tekin Karakan, pandemi ile birlikte iş yerlerini odalara bölerek her odaya bir müşteri aldıklarını söyledi.Bayram arifesi gibi yoğunluk yaşadıklarını ifade eder kuaför Mehmet Tekin Karakan, "Koronavirüs pandemisinden dolayı önceki günlerimiz çok sakin geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde alınan tam kapanma kararı sonrası müşteri yoğunluğumuz oldukça arttı. Şu an bayram öncesi arife yoğunluğu gibi yoğunluk oldu. Bizlerde alınan kapanma kararı sonrası bu yoğunluğu 3 güne sığdırmaya çalıştık. Teması azaltmak için randevuyla çalışıyoruz. Randevuyu alan müşterilerimiz saatinde gelerek tıraşını oluyor. Pandemiden dolayı dizaynımızı değiştirdik ve tıraş yapma alanlarını birer kişilik odalar şeklinde yaptık. Salonlarımızda bulunan koltukların mesafesini de yaklaşık 3 metre ayırdık ve iş yerimizi pandemi şartlarına göre ayarladık. Odalarımıza müşteriden başka giren çıkan olmuyor. Bizde maskelerimiz hiçbir şekilde çıkarmıyoruz ve pandemi şartlarına göre çalışıyoruz. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Her müşteriden sonra bütün aletleri dezenfekte edip tekrar işimize koyuluyoruz" dedi.