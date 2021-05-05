GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor

05.05.2021 11:11

Gaziantep'te, küçük işletmelerin talep ertelemesi nedeniyle zor durumda kalan üreticilerin sütleri, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği iş birliğinde başlatılan çalışma kapsamında değerlendirilmeye başlandı.

Gaziantep'te, küçük işletmelerin talep ertelemesi nedeniyle zor durumda kalan üreticilerin sütleri, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği iş birliğinde başlatılan çalışma kapsamında değerlendirilmeye başlandı.

Kentte bahar aylarının gelmesiyle özellikle koyun ve keçi sütü üretiminde önemli ölçüde artış yaşandı.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı nedeniyle küçük işletmeler süt talebini erteledi.

Üreticilerin ürünlerini istedikleri her yere nakletmeleri ve pazarlamalarında herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen yaşanan pazarlama sıkıntısı üzerine Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Yapılan görüşmeler sonucunda üreticinin elindeki sütlerin değerlendirilmesi için yeni bir çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, üreticilerin sütleri yoğurt veya peynir yapılıp muhafaza ediliyor, dileyene de süt bedeli ödemesi yapılıyor.

"Üreticilerimize rahat bir nefes aldıracağız"

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa İlmeç, AA muhabirine, süt üretim artışı ve 17 günlük tam kapanma döneminde üreticilerin pazar bulmasında çeşitli sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.

Üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçtiklerini ifade edem İlmeç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ürettikleri sütü satmak için götürmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. Yani tam kapanmanın olmadığı dönemde üreticiler, sütlerini nereye satabiliyorsa yine aynı şekilde satabilecek. Ancak dileyen üreticimiz de sütünü getirip bu imkandan yararlanabilecek. Üreticilerimiz kendi imkanlarıyla yaptıkları peynirleri de kapanma süresince eğer muhafaza edemeyeceklerse Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Süt İşleme Tesisi'ne getirebilecek. Burada peynirler salamura yapılıp paketlenip soğuk hava deposunda muhafaza edilecek. Bu durumda üreticilerimiz herhangi bir ücret ödemeyecek. Üreticilerimiz ayrı zamanda emanete verdikleri peynirleri istedikleri zaman alabilecekler. "

İlmeç, sektöre katkı için bu çalışmanın başlatıldığını anlatarak, "Vali Davut Gül'ün talimatı ile yaptığımız bu çalışma ile üreticilerimizin elinde kalan veya muhafaza edemeyecekleri süt ve süt ürünlerini alıp üreticimize rahat bir nefes aldıracağız. Süt veriminin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Onun için bu dönemde doğru bir müdahaleyle vatandaşlarımızı zor durumda bırakmadan sütlerini alacağız. " dedi.

"Üreticilerimizin sütlerini toplamaya başladık"

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Osman Türkman da yapılan çalışmayla üreticilere büyük katkı sağlandığını söyledi.

Kentte keçi ve koyun sütünün Antep peyniri olarak değerlendirildiğini dile getiren Türkman, şöyle konuştu:

"Üreticiler sütlerini her yer kapalı olduğu için satabilecekleri yer bulamıyorlardı. Konu bize iletildi biz de valiliğe ilettik. Valilik talimatı ile üreticilerimizin sütlerini toplamaya başladık. Biz birlik olarak isteyen üreticilerimizin sütlerini toplayıp tesiste işliyoruz. İsteyen üreticilerimizin peynirlerini alıp salamuraya çeviriyoruz. Daha sonra da soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Bu durumda da üreticilerimizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermiş olduk."

Türkman, üreticilerden aldıkları sütleri tesiste keçi ve inek yoğurdu, beyaz peynir ve özellikle bölgenin vazgeçilmez lezzeti coğrafi işaretli ürünü Antep peynirine dönüştürdüklerini ve üretilen ürünlerin doğal olduğunu sözlerine ekledi.

Süt üreticisi Sinan Özdemir ise yapılan çalışmalar sayesinde sütlerinin elinde kalmayacağını ifade ederek, "Süt ve peynirlerimizi birliğe satıp teslim edebileceğiz. Alınan karardan çok memnununuz." diye konuştu.

GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor
GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor
GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor
GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor

Gaziantep, Damızlık, Mayıs, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAZİANTEP - Tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri değerlendiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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