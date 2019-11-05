Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Gaziantep'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti

9 saat önce

Gaziantep'te bir genç, tamir etmek için girdiği karma makinesinde, cihazın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti, System.String[]

Gaziantep'te bir genç, tamir etmek için girdiği karma makinesinde, cihazın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada bulunan karma makinesinde arıza meydana geldi.

Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mustafa Çoban (19), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çoban'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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