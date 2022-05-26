Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı

26.05.2022 12:14
Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tamiri yapılan bir kamyonun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tamiri yapılan bir kamyonun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede, kamyona kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar yakıt deposuna sıçradı.

Çıkan yangında iş yeri sahibi Abdulkair G. ile yanında çalışan Muhammed Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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