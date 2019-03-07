Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Tapu Eylemi

Gaziantep'te Tapu Eylemi

1 saat önce

Gaziantep'te yaklaşık on yıl önce bir şirketten ev alan ama şirketin batması ve adının FETÖ soruşturmalarında geçmesi üzerine aldıkları evlerin tapularını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı.

Gaziantep'te Tapu Eylemi, System.String[]
Gaziantep'te yaklaşık on yıl önce bir şirketten ev alan ama şirketin batması ve adının FETÖ soruşturmalarında geçmesi üzerine aldıkları evlerin tapularını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı. Kentte işlek bir caddeyi trafiğe kapatan vatandaşlar yetkililere seslenerek yardım istedi.

Gaziantep'te yıllar önce özel bir inşaat şirketinden ev alan binlerce vatandaş yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Akkent Mahallesi'nde eylem yaparak yaklaşık 3 saat boyunca otomobil ve tramvay yollarını trafiğe kapattı. Aldıkları evlerin hem kendilerine satıldığını hem de bankalara ipotek olarak gösterildiğini iddia eden vatandaşlar şirketin batıp yöneticilerin ortadan kaybolmasıyla bankanın kendi yakalarına yapıştığını belirtti.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, yıllardır sürekli oyalandıklarını, kimsenin kendilerini dikkate almadığını dile getirerek bankaların evlerine el koyacağını söyledi. Eylemleri boyunca yetkilileri, görüşmek için yanlarına çağıran şahıslar, çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polislerle de zaman zaman tartışma yaşadı.

Eylemleri boyunca Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmek istediklerini söyleyen vatandaşlar, Vali Gül'ün kendilerine randevu vermesi sonucu yolu trafiğe açtı.

Öte yandan eylem boyunca polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Çevik Kuvvet ve 2 adet TOMA'da cadde üzerinde hazır bekledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:35 Kaynak: İHA

Akkent Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • TC vatandaşı: Yazıkdegılmı bu vatandaşlara kadın cocuk bu soğuk havada lutfen duyun bunlar Turk vatandaşı suruyelı degıl Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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