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Gaziantep'te tapuda "dublörlü" dolandırıcılığa 3 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te tapuda "dublörlü" dolandırıcılığa 3 tutuklama

19.02.2022 11:28
Gaziantep'te tapuda "dublörlü" dolandırıcılığa 3 tutuklama

Gaziantep'te sahte kimlik ve dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde arazi dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te sahte kimlik ve dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde arazi dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey Tapu Müdürlüğünde yaklaşık 50 milyon lira değerindeki arsanın sahte kimlik ve dublör kullanılarak devredilmesine yönelik zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda, arsa devir işlemleri için sahte kimlik kullandığı anlaşılan M.Y, söz konusu arsayı üzerine almaya çalışan A.Z. ve bunlara aracılık yaptığı tespit edilen Ö.B. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tapuda 'dublörlü' dolandırıcılığa 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te tapuda "dublörlü" dolandırıcılığa 3 tutuklama - Son Dakika
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