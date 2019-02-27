Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

10 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 32 parça tarihi obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 32 parça tarihi obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında Şahinbey ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde H.Ş'nin evinde çok sayıda tarihi eserin olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 313 sikke, 32 parça tarihi obje ve bir dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ş. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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