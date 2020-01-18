Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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