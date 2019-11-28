Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri, Ünaldı Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, üzerinde haç işareti, içinde ise bazı resim ve yazıların bulunduğu tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bir kitap ele geçirdi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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