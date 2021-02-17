Gaziantep'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te polis bir iş yerinde yaptığı baskında 6 adet sikke, küp parçaları ve kılıç ele geçirdi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayaönü Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada tarihi tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke, küp parçaları, 1 kılıç ile bir adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP