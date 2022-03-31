Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

31.03.2022 11:36
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser satmak istendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tarihi eser taşındığı belirtilen, plakası açıklanmayan aracı Şahinbey ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, emniyete götürülürken, 7 obje ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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