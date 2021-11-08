Gaziantep'te tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1-7 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmada, tarihi eser niteliği olan Tevrat ve Tevrat'a ait sanduka, 21 sikke ele geçirildi.

Ayrıca, 1 kilo 780gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 55 litre kaçak içki ile 8 bin 888 kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 61 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.