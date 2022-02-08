GAZİANTEP'TE TARİHİ KÖPRÜ GEÇİŞLERE KAPATILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Roma döneminde kalma bazalt taşlarında yapılma 2 bin yıllık Taşköprü, taşkınlar nedeniyle zarar gördüğü için yaya geçişlerine kapatıldı.
Çolaklar Mahallesi'nde bulunan Karasu çayı üzerinde eski yerleşim yolu olarak kullanılan 2 bin yıllık Roma dönemine taş köprü, yoğun yağan yağışlarla oluşan taşkınlardan etkilendi.
Köprünün taşkınlardan etkilenmiş olma ihtimali göz önünde bulundurularak köprü, İslahiye Belediyesi tarafından geçici olarak yaya geçişlerine kapatıldı.
Zabıta ekiplerince köprü girişlerine şerit çekilerek önlem alındı.
Kaynak: DHA
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