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Gaziantep'te tarihi üç kitabın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te tarihi üç kitabın tanıtımı yapıldı

11.08.2021 14:42
Gaziantep'te tarihi üç kitabın tanıtımı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye tarafından organize edilen tarihi 3 kitabın tanıtımı yapıldı.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye tarafından organize edilen tarihi 3 kitabın tanıtımı yapıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Prof. Dr. Zeynel Özlü tarafından yazılan Mercidabık Savaşı, Dülük Baba ve Nizip Savaşı adlı üç tarihi kitabın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in ticaret ve sanayi şehri olduğunu belirterek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mezopotamya üzerinde yaşıyoruz. Bu şehrin çocukları da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mezopotamya üzerinde yaşıyor. Kentte Zeugma kazıları sürüyor. Aynı zamanda Rumkale ve Yavuzeli Yesemek çalışmaları da sürüyor. Kültür ve sanat yapılarını gelecek nesillere taşımak çok kıymetli. " diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise belediye olarak yapabildikleri olduğunu ama kitap basımının ehlinin ayrı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Üniversitemiz ile yaptığımız çalışmaları devam ettiriyoruz. Sahnenin sağında bulunan tarihi eserlerin hepsi Gaziantep'in geçmişi ile ilgili eserler. Bu tür akademik çalışmaların arkasındayız. Bizler gitsek bile bu eserler her zaman kalacak. Bu kaynaklar bizden sonraki nesle aktarılması konusunda çok önemli. Bu eserlerin akademik olarak yapılması bizleri rahatlatıyor. Bugün bu 3 eserin tanıtımı yapılıyor. Bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. "

Kitapların yazarı Prof. Dr. Zeynel Özlü de kitaplar hakkında bilgi verdi.

Mercidabık Savaşı, Mezopotamya, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tarihi üç kitabın tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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