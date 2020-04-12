Gaziantep'te tarihi ve turistik yerler bomboş - Son Dakika

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Gaziantep'te tarihi ve turistik yerler bomboş
10 dakika önce
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Gaziantep'teki tarihi ve turistik çarşılar bomboş kaldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Gaziantep'teki tarihi ve turistik çarşılar bomboş kaldı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde başlayan sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Gaziantep'te genelgede yer alan yerler dışında her yer kapalıydı. Gaziantep'in en işlek yerlerinden biri olan bakırcılar çarşısı, Almacı pazarı ve kale çevresi bomboş kaldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:58 Kaynak: İHA
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