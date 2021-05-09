Gaziantep'te tarım işçilerine gıda paketi ve eşya yardımı - Son Dakika

Gaziantep Yardım Vakfı'ndan tarım işçilerine gıda paketi ve eşya yardımı yapıldı.

Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ergun Yetkin, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı öncesi yardımları yerine ulaştırmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanların ekonomik ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Yetkin, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayında vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin sayısında önemli artış oldu. Vakfımızın yardımda bulunduğu ihtiyaç sahibi evlere yenilerini ekledik. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü vazifesi görüyoruz. Yardımların doğru yere ulaşması üzerinde titizlikle durduğumuz, asla taviz vermediğimiz bir konudur. Bu yıl Ramazan Bayramı öncesi tarım işçilerine yönelik çok anlamlı bir yardım faaliyetimiz oldu. Nurdağı ilçesinde tarlalarda çalışan ve çadırlarda yaşayan tarım işçilerine yönelik gıda paketi ve eşya yardımında bulunduk. Bu vesileyle Müslümanların mübarek Ramazan Bayramını kutlarım."