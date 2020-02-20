Gaziantep'te tarlada insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te tarlada insan kemikleri bulundu

7 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde tarlada insan kemikleri bulundu.

Gaziantep'te tarlada insan kemikleri bulundu, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde tarlada insan kemikleri bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkisindeki bir tarlada kazı çalışması başlattı.

Yapılan kazı sonucunda, bölgede insan kemikleri bulundu.

Ekipler tarafından çıkarılan kemikler, kimlik tespiti için Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Kemiklerin yaklaşık 20 yıldır kayıp olan Gündüz K'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Gaziantep ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda da Gündüz K'nin akrabalarının da aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gaziantep, Jandarma, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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