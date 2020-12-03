Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü - Son Dakika

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü

03.12.2020 12:33
Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İlçede 35'inci Cadde'de bir araya gelen Mustafa Özçetin (42) ile M.N. (41), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.N, Özçetin'i bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Özçetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından M.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Özçetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü - Son Dakika


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