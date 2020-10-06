Gaziantep'te tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde M.T. ile eşi Ş.T. arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri şüpheli Ş.T'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:45 - Kaynak: AA
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