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Gaziantep'te taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

57 dakika önce

Gaziantep'te taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı.

Gaziantep'te taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ölürken, kamyon sürücüsü yaralandı.


Kaza, Gaziantep- Nizip eski karayolunun 9. kilometresinde Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine seyreden Ethem Doğan (28) idaresindeki 27 RD 300 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yasin D. (23) yönetimindeki 27 B 0378 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyon sürücüsü Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada devrilen kamyonun kasasındaki taşlar da yol kenarına devrildi. Yapılan incelemelerin ardından Ethem Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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