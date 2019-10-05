Gaziantep'te düzenlenen "6. Makine Halısı Tasarım Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) iş birliğiyle düzenlenen "Tasarım Günleri 2019" etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen "6. Makine Halı Tasarım Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) düzenlenen programda, tasarımın halı sektürünün en önemli parçalarından olduğunu söyledi.

Düzenlenen yarışmalarla özgün tasarımlar kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Kaplan, "Tasarımcı kimliğinin güçlenmesinin önünü açmayı, tasarım alanında sektöre kalifiye personel teminini ve üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunmayı amaçladık. Türkiye'nin dört bir yanından tasarımcıların yarışmaya ilgisi memnuniyet verici. Bugün daha iyi görüyoruz ki gençlerimize imkan verildiği zaman daha büyük işler yapacaklardır." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yurt dışında rekabet edebilmek için tasarımın, markanın, patentin, reklamın piyasada bir karşılığının olması gerektiğine işaret ederek, etkinliklerle Gaziantep'in ihracattaki başarını daha da artıracağını ifade etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de tasarımın sadece halı sektörü için değil tüm sektörler için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"Tasarlayın Dokuyalım" sloganıyla gerçekleştirilen "6. Makine Halı Tasarım Yarışması"na Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 126 tasarımın başvuru yaptı.

Yarışmada birincilik ödülünü Gülbahar Gümüşten "Infinity" adlı eseriyle, ikincilik ödülünü Şansım Televi "Boğa Prehistoric Narratıon" adlı eseriyle, üçüncülük ödülünü Nazlı Parçaoğlu "Aura" adlı eseriyle, dördüncülük ödülünü "Güneş Turhan Lodos" adlı eseriyle beşincilik ödülünü ise Şenay Subaşı "Avar Rusty" adlı eseriyle kazandı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile akademisyenler, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.