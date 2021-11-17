Gaziantep'te Sezai Karakoç anısına edebiyat parkı! - Son Dakika

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Gaziantepli şair-yazar Sezai Karakoç'un anısı, kentte tasarlanacak "Sezai Karakoç Edebiyat Parkı" ile yaşatılacak. Ankara'da katıldığı "Yerel yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması" ödül töreni sonrasında Gaziantep Lisesi'nde öğrenim gören şair-yazar Karakoç'un vefatı dolayısıyla üzüntülerini dile getiren Başkan Şahin, şiir ve hikâye serüveninin başladığı Gaziantep'te yeni bir park tasarlayacaklarını ve parkın Karakoç'un ismini taşıyacağını açıkladı.

ŞAHİN: SEZAİ KARAKOÇ'UN HAYATI, ŞİİRLERİ VE FELSEFESİ YEŞİLİN İÇİNDE YAŞATACAĞIZ

Türk edebiyatında eserleriyle yeni bir pencere açan Sezai Karakoç hakkında konuşan Başkan Şahin şunları söyledi: "Büyük düşünür, kültür, sanat ve edebiyat adamı hepimizin yüreğinde çok özel yeri olan Sezai Karakoç'u kaybettik. Nur içinde yatsın. Rabbim Cenneti'nde buluştursun. Onun adını yaşatmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil şehir Gaziantep'te büyük parklar oluşturuyoruz. Şimdi de bir edebiyat parkı yapacağız. Edebiyat parkında Sezai Karakoç'un hayatı, felsefesi, şiirleri ve düşünce dünyasını yeşilin içinde yaşatacağız. Bu mekan planlamasıyla Sezai Karakoç'un anısını Gaziantep'te yaşatacağız. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu çalışma, Gaziantep Lisesi'nden mezun olan Sezai Karakoç'un anılmasına ve Sezai Karakoçların çoğalmasına vesile olacaktır."