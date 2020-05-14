Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar 'hile' uyarısı yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar 'hile' uyarısı yaptı

6 saat önce

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala vazgeçilmez tatlılardan olan baklava ustalarının da telaşı başladı.

Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar 'hile' uyarısı yaptı, System.String[]

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala vazgeçilmez tatlılardan olan baklava ustalarının da telaşı başladı. Gaziantep'teki ustalar, bazı satıcıların baklavada sadeyağ (tereyağ) yerine margarin ya da sıvı yağ kullandığını belirterek uyarıda bulundu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'teki baklava ustalarının telaşı başladı. Bu yıl koronavirüs nedeni ile dışarı çıkamayan vatandaşlar kendileri seçemediği için baklavayı sipariş ediyor. Kentteki baklavacılar ise telefon ve internet üzerinden yapılan baklava siparişlerinde vatandaşları hileli ürünlere karşı uyarıyor. Güneydoğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve baklavacı Bahattin Sökmen baklava alımında en önemli konunun gıda denetimi yapılan ve sertifikası olan yerlerden alışveriş yapmak olduğunu ifade etti.

'ŞEKER YERİNE MISIR ŞURUBU KULLANIYORLAR'

Vatandaşlara merdiven altı imalathanelerde sağlıksız koşullarda üretilen baklava konusunda uyarılarda bulunan Gaziantepli ustalar, en başta fiyata dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Sadeyağ yerine sıvı yağ, baklava yapımında kilosu 150 TL olan boz fıstık yerine kilosu 40 TL olan fıstık kullanıldığını söyleyen Bahattin Sökmen, maliyeti düşürmek için yağ kalitesinin düşürüldüğünü belirterek, "İlk olarak baklavanın iyisi fiyatından anlaşılır. Birinci sınıf Gaziantep baklavasında öncelikle fıstığın en kalitelisi kullanılarak yapılır. Baklavamız 24 ayar altın gibidir. Zaten rengi de altına benzemesi baklavanın altın gibi parlaması gerekir. Gerçek baklavada içinde kullandığımız ürünlerin hepsi kaliteli ve doğal olmalıdır. İkinci kalite baklavada kalitesiz ürünler kullanıyorlar. Örneğin şeker yerine mısır şurubu kullanıldığı zaman o baklavanın değeri düşüyor. Aynı zamanda kilosu 40 TL olan fıstık kullanıldığı zaman baklavanın tadı bile değişiyor" dedi.

'SADEYAĞ YERİNE MARGARİN KULLANIYORLAR'

Baklavaya lezzetini veren en önemli ürünlerden birinin sadeyağ olduğunu anlatan Bahattin Sökmen, "Ucuz baklavalarda sade yağ kullanılmayıp, margarin kullanılıyor. Merdiven altı üretilen baklavanın kilosu 20 ile 40 TL arasında satılıyor. Gerçek Gaziantep baklavasının kilosunun 100 TL'den aşağı olmaz. Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela kilosu 180 TL fıstıkla yapılan baklava ile kilosu 40 TL olan fıstık ile yapılan baklava aynı olmaz. İyi bir baklavada boz fıstık ve kaliteli yağ kullanılmalı. O baklava yenildiği zaman ağızda rehasını bırakması lazım. Baklava alışverişi yapacak olan vatandaşlarımız dikkat etsin. İyi baklava alırken bilinen yerlerden alsınlar. Bunu anlamın bir yolu da baklavaya konulan fıstığın pirinç büyüklüğünde olmasına dikkat etmek gerekir" dedi.

'BİLDİKLERİ YERDEN BAKLAVA ALMALILAR'

Gaziantepli baklava işletmecisi Muzaffer Boztoprak ise fiyatı düşürmek için daha ucuz ürünler kullanıldığını şeker yerine mısır şurubu, tereyağı yerine başka yağlar veya fıstığın kalitesizinin kullanıldığını söyledi. Boztoprak, "Bu kadar malzemeden kısarak fiyatta rekabet ediliyor. Ama bilinçli müşteri biliyor ki iyi bir baklavanın kilosu 100 TL'den aşağı olmaz. Baklavada fiyatlara dikkat ederek alırlarsa, bir de bildikleri yerlerden alırlarsa hiçbir sorun olmaz. Özellikle gıda denetimlerinin yapıldığı sertifikaların olduğu iş yerlerinden baklava alırlarsa sağlıklı bir baklava yemiş olurlar. Diğer türlü merdiven altı üretimlerin yapıldığı yerlerden alınan baklavalar sıkıntılıdır" diye konuştu.


Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:26 Kaynak: DHA


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