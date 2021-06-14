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Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

14.06.2021 22:38
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te taziyeden dönenleri taşıyan otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu.

Gaziantep'te taziyeden dönenleri taşıyan otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. Trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir 31 FD 985 plakalı Renault marka otomobilin şoförü Ahmet A. (48) önündeki aracı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför Ahmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı.

BEŞ YAKIN ARKADAŞTAN 3'Ü ÖLDÜ, 2'Sİ YARALANDI

Kontrolden çıkan araç taklalar atarak karşı şeride uçtu. Bir süre sürüklendikten sonra ters bir şekilde durabilen otomobilde bulunan Kadir D.(49), Ferhat Y. ve Mehmet Kalkan (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför Ahmet A. ile Mehmet Karayılan (31) ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslar ile 25 Aralık Devlet Hastanesine ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'te de bir tekstil fabrikasında çalışan kazazedelerin Nurdağı'na bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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