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Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı - Son Dakika

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

22.12.2021 07:39

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı Gaziantep'te meydana gelen yangında peronda bekleyen TCDD personellerine ait vagonlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen yangında peronda bekleyen TCDD personellerine ait vagonlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TCDD' ye ait bakım onarım personellerinin sevkiyatı için kullanılan vagonlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerince yapılan söndürme çalışma sonucu alevler diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı - Son Dakika
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