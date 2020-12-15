Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası - Son Dakika

Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası

GAZİANTEP - Gaziantep'te emniyet ekiplerinin dün gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep kent merkezinde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye para cezası kesildi. İl emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya dün kent genelinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 314 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 20 yaş altı 5 şahıs ile 65 yaş üstü 2 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 267 şahsa idari yaptırım uygulandı. Denetimler kapsamında 357 işyeri de denetlendi.