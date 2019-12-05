Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 pos cihazı, 11 tapu senedi, 12 senet ve 1 banka dekontu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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