Gaziantep'te, tefecilik operasyonunda 5 tutuklama
1 saat önce
Gaziantep'te, tefecilik operasyonunda 5 tutuklamaGAZİANTEP'te, tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:38 Kaynak: DHA
'te, tefecilik operasyonunda 5 tutuklama
GAZİANTEP'te, tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında kimliğini belirlediği 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 9 ev ve 6 iş yerine yapılan baskınlarda, mağdurlara ait çok sayıda tapu, senet ve evrak ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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