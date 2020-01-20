Gaziantep'te Teknofest 2020 tanıtım toplantısı düzenlendi (2) - Son Dakika

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan "Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne" ev sahipliği yapacak Gaziantep'te tanıtım toplantısı düzenlendi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, rüyaları olan festivali Anadolu'ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknofest'i, Gaziantep'te düzenleyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, aday olarak belirlenen kentler arasında tüm kriterlerde Gaziantep'in en üstte yer aldığına dikkati çekti. Bayraktar, Gaziantep'in, sanayi ve akademik yaşam anlamında da Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu kaydetti.

Gaziantep'in aynı zamanda şehirlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Yaklaşık bir saatlik mesafede Şanlıurfa'da Göbeklitepe gibi tarihi bir merkez, çok yakında Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçen Ashab-ı Kehf yani yedi uyurlara ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş bulunuyor. Birkaç saat uzağımızda Cizre'de benim de ekolünü takip ettiğim, uzmanlık alanım olan robotik ve sibernetik bilimin kurucusu Müslüman bilim adamı Cezeri'nin türbesi var. Öte yandan işgal altında verdikleri bağımsızlık mücadelesiyle sembolleşen şehirlerin buluşma noktası olan Gazi şehrimiz Gaziantep'e gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Teknofesti Anadolu'ya taşımalarının amaçlarından birinin de İstanbul'a gelemeyen gençlerle ve çocuklarla buluşmak olduğunu ifade eden Bayraktar, onların gözlerindeki pırıltının en kıymetli umut ışığı olduğunu, bu umut ışığının sayısını artırmak istediklerini belirtti.

Havacılık ve uzay gelişmelerinin heyecanını daha çok gencin yüreğine düşürmek istediklerini kaydeden Bayraktar, bu sevdanın tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolundaki en önemli hazine olduğuna dikkati çekti.

Festival hakkında bilgi veren Bayraktar, Teknofest'in 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda yapılacağını söyledi.

"Bir yıl Anadolu'da bir yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz"

Teknofestin 2021 yılının Eylül ayında İstanbul'da olacağını belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"İnşallah bundan sonra bir yıl Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz. Festivalin ilkinde 560 bin, ikincisinde 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Sadece 2 yılda bu alanda dünyanın en büyük organizasyonu olduk. Bu başarı aziz milletimiz, paydaşlarımız, gönüllülerimiz ve olağanüstü çaba gösteren ekibimize ait. Bu yıl çıtayı daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Roketten uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok farklı alanı içeren toplam 23 dalda 3 milyon avroyu aşan ödül yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020. Ayrıca bu yıl çok daha geniş yelpazede sağlıktan tarıma, çevreye olmak üzere hayatın her noktasına dokunan sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanları kapsayan kapsamlı yarışmalar düzenliyoruz. Açıkçası gençlerimizin üreteceği projelerle dünyanın geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz."

"Oldukça zengin aktivitelerimiz olacak"

Yarışmalara katılacak gençlerin yıllar içerisinde Türkiye'nin en önemli teknolojik girişimlerini kuracağını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer alacağını dile getiren Bayraktar, Teknofest'te tohumlanan düşünce filizlerinin Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıyacağını vurguladı.

Bayraktar, yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarındaki girişimlere destek vermeyi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bu alana ilgisini yükseltmeyi hedeflediklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"2020'de yine havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşucağı uluslararası girişim zirvesi gibi oldukça zengin aktivitelerimiz olacak. Yarışmalara katılacak genç kardeşlerin vakit geçirmeden başvurularını yapması çok önemli. Milli teknoloji hamlesi meşalesini bu yıl Gaziantep'ten yakıyoruz. Cemil Meriç'in dediği gibi 'ışık doğudan gelir.' Teknofest ekibi olarak tüm milletimizi 22-27 Eylül 2020'de doğudan yükselecek Teknofest ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz. Destek veren paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da milli teknoloji hamlesine 7'den 77'ye herkesi ortak etmek istediklerini belirtti. Festivali bu yıl Gaziantep'te yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kacır, festivalde roket yarışmasından uçan araba tasarım yarışmasına kadar birçok alanda yarışmalar düzenleneceğini ifade etti. Kacır, bu yıl Gaziantep'te ilk defa biyoteknoloji inovasyon, tarım teknolojileri ve çevre enerji teknolojileri yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Milli teknoloji hamlesi hedeflerine adım adım yaklaştıklarını ifade eden Kacır, 2 sene boyunca festivallerden çok başarılı ürünler çıktığını, öğrenciler için iş olanağı sunulduğunu kaydetti.

"Gaziantep lojistiğiyle, coğrafyasıyla buna hazır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bilginin güç, elinde tutanın söz sahibi olduğunu kaydetti.

Gaziantep'in eski bir medeniyetin taşıyıcısı olduğuna işaret eden Şahin, "Dünya Orta Çağı yaşarken İbni Haldun, İbni Sina'nın yeşertmiş olduğu medeniyetin taşıyıcısıyız. Önümüzde kocaman bir fırsat var. Bilgi ekonomisine sahip olabilecek güçteyiz. Festival, dönüşümü getirecek. Festivalden önce bunu başarmamız lazım. Gidecek çok yolumuz, ulaşmamız gereken hedeflerimiz var. Gaziantep lojistiğiyle, coğrafyasıyla buna hazır." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de kentin dua almış, mazlumlara kucak açan bir şehir olduğunu, Teknofest'in İstanbul'dan sonra Gaziantep'te yapılmasından gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Gül, "Üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Daha iyisini yapma, 82 milyona mal olan markayı ileriye götürme sorumluluğumuz var. Bu festival öğrencilerin özgüvenini geliştirecek, sanayiciyi, yatırımcıyı fikri anlamda olgunlaştıracak. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Teknofest gibi milli teknoloji hamlesine katkı veren bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknofest'in İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenlenecek olmasının vizyonel bir çıkış olduğuna dikkati çelen Demir, kentin İstiklal Harbi'nde de meşaleyi yakan bir şehir olduğunu hatırlatarak, Gaziantep'in teknoloji ve sanayi hamlesinde de başarması gerekenler olduğunu söyledi.