Gaziantep'te TEKNOFEST hazırlıkları - Son Dakika
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Gaziantep'te TEKNOFEST hazırlıkları

6 saat önce

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ev sahipliği yapacak Gaziantep'te hazırlıklar kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'te TEKNOFEST hazırlıkları, System.String[]

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ev sahipliği yapacak Gaziantep'te hazırlıklar kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020, Gaziantep'te organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin istişare ve değerlendirme toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, TEKNOFEST'in paydaş kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep'in 10 bin yıla aşkın tarihi, 5 antik kenti, 6 organize sanayi bölgesiyle sanayinin, ticaretin ve gastronominin başkenti olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"TEKNOFEST ilk defa İstanbul dışında, Anadolu'da, Gaziantep'te yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum, Gaziantep'te yapılacak TEKNOFEST tüm dünyada ses getirecek ve iddiamız şudur ki İstanbul'da yapılan festivaldeki 1 milyon 700 bin ziyaretçinin daha da üzerine çıkacağız. Geçen yıl Gaziantep'ten 164 kişi TEKNOFEST'e katılmış, yarışmacı olmuş. Bu yıl 2 bin takım katılımı ve 20 bin kişinin Gaziantep'ten katılacağını görüyoruz. Sadece Gaziantep değil tüm Türkiye'den ve uluslararası arenadan katılımı ümit ediyoruz. Gaziantep'i uygun görmelerinden dolayı T3 Vakfına tekrar çok teşekkür ediyorum."

T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ise desteklerinden dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Gaziantep'in aslında hakikaten Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülkemiz açısından bazı şeylerin farklı anlamda yapılabilirliğini göstermiş olacağını düşünüyoruz. Bu, bir takım oyunu. Eğer sizler, paydaşlarımızın destekleri olmasa bizim bu işe başlama şansımız yok. Tüm yıl boyunca beraber yol yürüyeceğimiz sizler, bu işe emek vermezseniz bu işi başarma şansımız yok. Festivalde her kurumun sorumluluğu, her kurumun kattığı ayrı bir değer var. Bundan dolayı her kurum festivalin sahibidir. T3 Vakfı ve bakanlığımız kadar bütün paydaşlarımız bu festivalin ana sahibidir. Bu festival, memleketin festivali, markasıdır. Bu bir istişare toplantısı. Her kurumumuzun gördüğü aksaklığı belirtmesi gerekiyor."

Toplantıda, paydaşlara düzenlenecek yarışmalarla ilgili bilgiler verildi, yarışmacılara imkan ve destek sunulması gerektiğinin altı çizildi.

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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