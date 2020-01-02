Gaziantep'te TEKNOFEST'in ilk istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te TEKNOFEST'in ilk istişare toplantısı düzenlendi

6 saat önce

İstanbul dışında Gaziantep'te düzenlenecek olan 3'ncü TEKNOFEST'in ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te TEKNOFEST'in ilk istişare toplantısı düzenlendi, System.String[]

İstanbul dışında Gaziantep'te düzenlenecek olan 3'ncü TEKNOFEST'in ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan Dünya'nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020, Gaziantep'te organize edilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda festivalin istişare ve değerlendirme toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Genel Müdürü Ömer Kökçam, TEKNOFEST'in paydaş kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Toprak: "2 bin takım ve 20 bin kişi katılacak"


Toplantının açışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep'in 10 bin yıla aşkın tarihi, 5 antik kenti, 6 Organize Sanayi Bölgesi'yle sanayinin, ticaretin ve gastronominin başkenti olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST'in ilk defa İstanbul dışında Anadolu'da Gaziantep'te yapılıyor olmasını da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum, Gaziantep'te yapılacak TEKNOFEST, tüm Dünya'da ses getirecek ve iddiamız şudur ki İstanbul'da yapılan festivalde 1 milyon 700 binin ziyaretçinin daha da üzerine çıkacağız. Geçen yıl Gaziantep'ten 164 kişi TEKNOFEST'e katılmış, yarışmacı olmuş. Bu yıl 2 bin takım katılımı ve 20 bin kişinin Gaziantep'e katılacağını görüyoruz. Sadece Gaziantep değil tüm Türkiye'den ve uluslararası katılımı ümit ediyoruz. Gaziantep'i uygun görmelerinden dolayı T3 Vakfı'na tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kökçam: "Bu bir takım oyunu"


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Genel Müdürü Ömer Kökçam ise, desteklerinden dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Gaziantep'te aslında hakikaten Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülkemiz açısından bazı şeylerin farklı anlamda yapılabilirliğini göstermiş olacağını düşünüyoruz. Bu bir takım oyunu. Eğer sizler, paydaşlarımızın destekleri olmasa bizim bu işe başlama şansımız yok. Tüm yıl boyunca beraber yol yürüyeceğimiz sizler bu işe emek vermezseniz bu işi başarma şansımız yok. Festivalde her kurumun sorumluluğu, her kurumun kattığı ayrı bir değer vardır. Bundan dolayı her kurum festivalin sahibidir. T3 Vakfı ve bakanlığımız kadar bütün paydaşlarımız bu festivalin ana sahibidir. Bu festival memleketin festivali, markasıdır. Bu bir istişare toplantısı. Her kurumumuz gördüğü aksaklığı belirtmesi gerekiyor" diye konuştu.


Toplantıda, paydaşlara düzenlenecek yarışmalarla ilgili bilgiler verildi, yarışmacılara imkan ve destek sunulması gerektiğinin altı çizildi. - GAZİANTEP

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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