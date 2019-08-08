GAZİANTEP'TE TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI
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GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:17 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Tekstilkent
Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılıç
'a ait tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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