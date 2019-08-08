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GAZİANTEP'TE TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

28 dakika önce

GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılıç'a ait tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tekstilkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:17 Kaynak: DHA
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