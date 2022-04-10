Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

10.04.2022 12:49
Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman işletme şefliğine ait tel çitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman işletme şefliğine ait tel çitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamaçoba Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçtaki aramasında 500 kilogram çit teli ve 5 kilogram bakır tel ele geçirdi, E.K. (37) ile H.K'yi (40) yakaladı. Ekipler, tel çitlerin Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait olduğu ve ormanlık alandan çalındığını tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa

Gaziantep, Hisarcık, Jandarma, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:46 Fransa'da dengeler alt üst olacak! Macron'un rakibi Le Pen gaza bastı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 13:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement