Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te telefon gaspçıları yakalandı
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Gaziantep'te telefon gaspçıları yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşların cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te telefon gaspçıları yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşların cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli bir erkek ile yanındaki kadının, konuşmak vaadiyle vatandaşlardan cep telefonlarını alarak olay yerlerinden kaçtıkları yönündeki ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Zanlıların kimliğini tespit eden polis, M.K. ile E.K'yi gözaltına aldı.

M.K'nin 10 ayrı suçtan arandığı, ayrıca şüphelinin hakkında verilmiş 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Başkasına ait sahte nüfus cüzdanıyla dolaştığı belirlenen M.K. hakkında ayrıca resmi evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapıldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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