Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Telefon Hırsızlığı

Gaziantep'te Telefon Hırsızlığı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinde müşterinin tezgahtaki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, telefonun sahibince yakalandı.

Gaziantep'te Telefon Hırsızlığı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinde müşterinin tezgahtaki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, telefonun sahibince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde, B.D, cep telefonu satışı yapan iş yerine kendisine ait telefonu satmak üzere girdi.

B.D, iş yeri sahibiyle pazarlık yaparken bu sırada müşteri olarak gelen M.Ö, tezgah üzerindeki telefonu alarak hızla iş yerinden çıktı.

B.D, kaçan şahsı vatandaşların da yardımıyla cadde üzerinde yakaladı.


M.Ö, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.


Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Özçivit'ten Engin Altan Düzyatan Açıklaması! Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 23:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Telefon Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]