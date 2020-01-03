Gaziantep'te telefon hırsızlığı iddiası - Son Dakika
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Gaziantep'te telefon hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yeri ile özel bir hastanede telefon çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı.

Gaziantep'te telefon hırsızlığı iddiası, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yeri ile özel bir hastanede telefon çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir iş yerinde cep telefonu, özel bir hastaneden ise sabit telefon çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin H.U. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi belirledikleri adresinde yakaladı.

Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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