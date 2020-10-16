Gaziantep'te "Temassız Oyun Şenliği" düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'te "Temassız Oyun Şenliği" düzenlendi

16.10.2020 12:19
Gaziantep'te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitim çalışmalarında temassız oyunların öne çıktığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitim çalışmalarında temassız oyunların öne çıktığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Masal Parkı'nda gerçekleştirilen "Temassız Oyun Şenliği"ne video konferans yöntemiyle katılan Selçuk, etkinlikteki katılımcıları, öğrenci ve öğretmenleri selamladı.

Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerle temassız oyunlar konusunda çok güzel bir etkinliğin yapıldığını ifade eden Selçuk, "Böylesine zorlu ve sağlık açısından sıkıntılı günlerde dünyanın bütün ülkelerinde Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan problemli bir dönemde sizlerin bir güneş gibi açacak projelerle uğraşıyor olmanız ve bunları hayata geçirmeniz gerçekten çok önemli. Bu etkinliğin bizim açımızdan çok çok büyük bir kıymeti var." dedi.

Temassız oyunlar üzerine çalışma yaptıklarına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz böyle bir süreci nasıl yönetelim konusunda ekip arkadaşlarımızla konuşurken ve onların da tavsiyeleri sonucunda temassız oyun konusunu öne çıkardık. Çünkü oyun bizim en önemli aracımız, oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot. O yüzden de oyun vasıtasıyla hijyen kurallarını ve uzaktan eğitimle ilgili bazı hususları paylaşıyor olmak bizi çok rahatlatıyor. Çocuklarımıza doğrudan doğruya akademik bir içerik yerine oyun vasıtasıyla paylaşımda bulunmak hepimizi rahatlatıyor. Katkı veren akademisyen arkadaşlarımız var, onlara teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz inanılmaz sahiplendi. Emin olun Türkiye'nin her yerinden 'Merhaba' diyorlar, temassız oyunlar yapılıyor ve bu bizleri çok mutlu ediyor. Sizin de böyle bir işe ve etkinliğe sahip çıkmanız her zaman olduğu gibi çok mutlu etti. Orada çocuklarımızın mutluluğu, öğretmenlerimizin sevinci ve buluşmanın tadı hepimize gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Umutsuzluğa yer yok."

"Oyun deyip geçmememiz gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çok özel bir dönemden geçildiğini ve bir an önce maskelerden kurtulmak istediklerini belirtti.

Salgından kurtulmak için ilk öncelikle kurallara uyulması gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Bu virüsü bir an önce hayatımızdan yok etmemiz gerekiyor. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Okullarımız açıldı. Oyun sadece oyun değil, bakın çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Sizler bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, geleceğimizsiniz. Sizi geleceğe hazırlarken tek başına kitaplarla olmuyor. Oyun zihinsel gelişim sağlıyor. Oyun deyip geçmememiz gerekiyor. Oyunları bir eğitim yönetimi şeklinde kullanabiliyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de 4 gün boyunca öğretmenlere temassız oyunlar hakkında eğitimlerin verildiğini dile getirdi.

Kentteki 630 öğretmenin bu eğitimleri aldığını aktaran Tepe, "Bu eğitim alan öğretmenlerimiz kendi okullarında diğer öğretmen arkadaşlarımıza da anlatacaklar ve Gaziantep'te yaklaşık 31 bin 500 öğretmenizin tamamı bu eğitimlerden yararlanacak. Yaklaşık 600 bin çocuğa da söz konusu eğitimi vereceğiz." diye konuştu.

Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel temizlik koşullarını kolayca içselleştirip okula eğlenceli, sağlıklı ve mutlu şekilde başlayabilmeleri amacıyla hazırlanan oyunlar hakkında Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan tarafından eğitim verildi.

Şenlikte Erdoğan çocuklara temassız oyunlar da oynattı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Temassız Oyun Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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