GAZİANTEP - Terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor.
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