- Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

9 şüpheli serbest, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir haftada yapılan terör operasyonlarında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Temmuz tarihleri arasında çeşitli terör örgütlerine yönelik terörle mücadele operasyonları yaptı. İcra edilen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi 2, PKK/KCK silahlı terör örgütü şüphelisi 1, dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi 8 ve THKP/C silahlı terör örgütü şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.