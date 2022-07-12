Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı

12.07.2022 13:15

- Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı 9 şüpheli serbest, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı Gaziantep'te bir haftada yapılan terör operasyonlarında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğu...

- Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

9 şüpheli serbest, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir haftada yapılan terör operasyonlarında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Temmuz tarihleri arasında çeşitli terör örgütlerine yönelik terörle mücadele operasyonları yaptı. İcra edilen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi 2, PKK/KCK silahlı terör örgütü şüphelisi 1, dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi 8 ve THKP/C silahlı terör örgütü şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 9'u serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı, 1 şüpheli suç iline sevk edildi ve 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 13:54:55. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonları: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement