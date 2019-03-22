Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
52 dakika önce
Gaziantep'te PKK/KCK/PYD ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep
'te PKK/KCK/PYD ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK/PYD ve DHKP/C terör örgütlerinin propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunan 4 şüpheli şahsı eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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