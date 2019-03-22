Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama
1 saat önce
GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezi ile Şahinbey
, Yavuzeli
ve Araban
ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Komando
birlikleri ve droneların da kullanıldığı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:45 Kaynak: DHA
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