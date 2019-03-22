Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezi ile Şahinbey, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Komando birlikleri ve droneların da kullanıldığı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:45 Kaynak: DHA

PKK, Gaziantep, Güncel
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