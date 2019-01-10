Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

45 dakika önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 zanlı, çok sayıda dijital materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınanların, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde, silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: AA

PKK, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi

Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:40:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]