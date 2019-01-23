Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

21 dakika önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat, özel harekat ve olay yeri inceleme şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan Suriye'ye giderek YPG/PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütü yanlısı kişiler tarafından sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, asılsız suçlamada bulunarak hedef gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile kesici alet ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:40 Kaynak: AA

PKK, Gaziantep, Güncel
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