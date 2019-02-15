Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

5 dakika önce

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, istihbarat, özel harekat, olay yeri inceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanlarının katılımıyla PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK elebaşının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle provokatif eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilen, örgüt adına ilde faaliyetlerde bulunan, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce, söz konusu adreslerde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:08 Kaynak: AA

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