Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle önceden belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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