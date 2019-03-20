Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

2 saat önce

Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

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Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle önceden belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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