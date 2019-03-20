Gaziantep'te Terör Operasyonu
2 saat önce
Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.
Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle önceden belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:17 Kaynak: AA
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