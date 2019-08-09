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Gaziantep'te terör operasyonu

19 dakika önce

Gaziantep'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Gaziantep'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.D, Ş.Y, A.Ş, U.K, T.Ç. ve C.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile Ş.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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