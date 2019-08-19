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Gaziantep'te terör operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te terör operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik Düztepe ve Güzelvadi Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda "terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
Gaziantep, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:38 Kaynak: AA
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