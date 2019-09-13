Gaziantep'te terör operasyonu
52 dakika önce
Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İncilikaya Mahallesindeki bir evde terör örgütü DEAŞ mensubu M.B'nin saklandığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.B, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Zanlının bir süre önce yakalanarak sınır dışı edildiği ancak kaçak yollarla yeniden Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
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