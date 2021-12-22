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Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

22.12.2021 11:27

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı Gaziantep'te tutuklu bulunan bir terör örgütü üyesinin telefonunda yapılan incelemenin ardından yapılan operasyonda, PYD-YPG terör örgütü kontrolündeki bir kampta sözde esir tutulan DEAŞ mensubu kadınlara finansal destek sağlayan ve bu tür...

Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tutuklu bulunan bir terör örgütü üyesinin telefonunda yapılan incelemenin ardından yapılan operasyonda, PYD- YPG terör örgütü kontrolündeki bir kampta sözde esir tutulan DEAŞ mensubu kadınlara finansal destek sağlayan ve bu tür faaliyetlerin yürütüldüğü mesajlaşma uygulamasına üye olan 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanı suçundan tutuklanan, M.A. isimli örgüt üyesinin cep telefonu incelemesinde belirlenen bir mesajlaşma uygulamasını takibe aldı. Terörle mücadele ekipleri Suriye'de PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan kampta sözde esir tutulan DEAŞ mensubu kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan maddi yardımlara ait görüntüleri tespit ederek, mesajlaşma uygulamasına üye olan ve maddi yardımda bulunanlara yönelik operasyon başlattı. Gaziantep'te bulunan 6 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan adreslerde ise, cep telefonu, tablet gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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